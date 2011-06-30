Прокуратура відсудила для інвалідів майже 1 млн. грн.

Запоріжжя. 30 червня. УНІАН. Запорізька прокуратура відсудила для Фонду соціального захисту інвалідів майже 1 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, Господарський суд Запорізької області в повному обсязі задовольнив позов прокуратури в інтересах Запорізького обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів про стягнення з місцевого підприємства «Тонус» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» 995 тис. грн.».

За даними прокуратури, підставою для подачі цієї позовної заяви стало порушення підприємством договору на технічне оснащення робочих місць для працевлаштування інвалідів, відповідно до якого «Тонус» отримало від Фонду соцзахисту інвалідів 995 тис. грн. фінансової допомоги на безповоротній основі.

«Перевірка прокуратури встановила, що технічне оснащення робочих місць для працевлаштування інвалідів не здійснено», - пояснили в прес-службі.