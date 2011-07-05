На кордоні з Росією затримано партію анаболіків

Київ. 5 липня. УНІАН. Сьогодні вночі прикордонники відділу «Білопілля» (Сумська область) спільно з працівниками ДАІ затримали партію препаратів анаболічної дії вартістю 1,5 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, інформація про перевезення анаболічних препаратів до прикордонного відділу надійшла завчасно. Невдовзі за 3 км від кордону на дорозі Білопілля – Рижівка правоохоронці зупинили чоловіка, який їхав автомобілем ВАЗ. Під час огляду в багажнику та салоні автомобіля вони виявили 5 картонних коробок.

У них 34-річний громадянин України віз анаболічні препарати без будь-яких належних документів.

Медпрепарати передано податкіцям.