Парламент ухвалив закон про адмінпорушення під час Євро-2012

Київ. 5 липня. УНІАН. Верховна Рада України ухвалила Закон ”Про особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення і примусове видворення іноземців та осіб без громадянства під час проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону в цілому проголосували 242 народних депутата із 397 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом встановлюється скорочена процедура провадження у справах про адміністративні правопорушення, вчинення яких є найбільш ймовірним під час проведення масових спортивних або інших культурно-видовищних заходів (правопорушення, передбачені статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення України).

Зокрема, встановлюється скорочений строк - протягом доби - розгляду уповноваженим органом (судом або уповноваженою особою органу внутрішніх справ) справ зазначеної категорії та скорочені строки оскарження постанов про притягнення до адміністративної відповідальності.

З метою забезпечення своєчасного розгляду таких справ і виконання постанов запроваджується обов`язкове доставлення порушника до уповноваженого органу та скорочені строки затримання - до однієї доби.

Для тримання затриманих осіб на територіях спортивних споруд обладнуються спеціальні приміщення.

Одночасно передбачається можливість застосування судом до осіб, які вчинили адміністративні правопорушення на території спортивної споруди під час проведення масового спортивного або іншого культурно-видовищного заходу, заборони відвідувати масові спортивні або інші культурно-видовищні заходи на час проведення фінальної частини XIV Чемпіонату Європи з футболу.

Запроваджується скорочена процедура розгляду справ про примусове видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства, які вчинили правопорушення.

Закон набирає чинності одночасно з початком періоду проведення фінальної частини Євро-2012 і втрачає чинність через 30 днів після закінчення чемпіонату.