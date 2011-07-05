Головного інженера підприємства Мінекономіки затримали за хабар

Київ. 5 липня. УНІАН. У Києві правоохоронці викрили у хабарництві головного інженера державного підприємства, підпорядкованого Міністерству економіки України.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у м. Києві, службовець вимагав та отримав хабара в сумі 2,2 тис. доларів від представника одного з ТОВ Печерського району Києва за погодження та укладання договору про оренду земельної ділянки.

Згідно з умовами договору, згадане ТОВ фактично отримувало право безперешкодного доступу до певних державних технічних засобів та комунікацій, розташованих на орендованій території у Печерському районі столиці.

Прокуратурою відносно головного інженера порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище… або поєднане з вимаганням хабара).

Відносно правопорушника обрано міру запобіжного заходу – підписку про невиїзд.