Прокуратура направила до суду справу проти Бойчука

Київ. 7 липня. УНІАН. Прокуратура Чернівецької області напливла до апеляційного суду для визначення підсудності кримінальну справу за обвинуваченням колишнього голови Заставнівської райдержадміністрації Михайла БОЙЧУКА, який разом зі своїми родичами і охоронцями приватного ставка у райцентрі Заставна жорстоко побив і катував чотирьох місцевих рибалок.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, М.БОЙЧУК обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень), ч.2 ст.127 (катування), ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Ще четверо громадян обвинувачуються за ст.27 (види співучасників), ч.2 ст.365, ч.2 ст.127 КК України.

Встановлено, що обвинувачені 16 квітня поточного року вчинили побиття рибалок. Свою вину вони визнали частково.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня у райцентрі Заставна Чернівецької області кілька озброєних рушницями чоловіків у присутності голови Заставнівської РДА і райради М.БОЙЧУКА жорстоко побили чотирьох місцевих жителів, які вирішили порибалити на одному з платних ставків «Блакитна нива».

За словами потерпілих рибалок Василя СЛОБОДЯНА, Івана АБРАМОВИЧА і Миколи МИХАЙЛЮКА, охоронці ставка на чолі з М.БОЙЧУКОМ били їх бітами, приковували кайданами до бетонних стовпів, погрожували вбити і кинути тіла на дно ставка, «щоб погодувати риб», а також стріляли з рушниць у повітря, після того як дали заляканим людям три хвилини на втечу.