На Луганщині порушено справу відносно посадовців ПП «Мілон-газ»

Луганськ. 13 липня. УНІАН. У Луганській області порушено кримінальну справу відносно службових осіб приватного підприємства “Мілон-газ”, які впродовж двох останніх років під час виконання робіт з встановлення котельного обладнання в житловому будинку, встановили непридатне до експлуатації обладнання.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами УДСБЕЗ УМВС України в Луганській області, прокуратурою Старобільського району порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) відносно службових осіб приватного підприємства “Мілон-газ”.

Вони впродовж двох останніх років під час виконання робіт з встановлення котельного обладнання в житловому будинку, встановили непридатне до експлуатації обладнання, чим завдали комунальному підприємству “Старобільськтепло” збитків на суму 110 тисяч гривень.



