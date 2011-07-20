На хабарі затримали завкафедри Дрогобицького педуніверситету

Львівська область. 20 липня. УНІАН. На Львівщині затримано «на гарячому», під час отримання хабара, завідуючого кафедрою Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 18 липня у робочому кабінеті, «на гарячому», при передачі грошових коштів було затримано завкафедри даного учбового закладу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, Дрогобицькою міжрайонною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками ч.3 ст.368 КК України (одержання хабара службовою особою, поєднане з вимаганням).

З’ясовано, що підозрюваний, будучи головою предметної екзаменаційної комісії для проведення вступного випробовування, вимагав та 18.07.2011р. в приміщенні свого службового кабінету одержав від громадянина хабар в розмірі 750 євро за сприяння у вступі на заочну форму навчання, - інформує прес-служба прокуратури області.

Під час одержання суми хабара його було викрито працівниками органів внутрішніх справ Львівської області.

На даний час, вказаного службовця затримано в порядку ст. 115 КПК України.

Досудове слідство у кримінальній справі триває.