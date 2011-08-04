Колишній десантник розбив скляною пляшкою голову 3-річній дівчинці

Дніпропетровськ. 4 серпня. УНІАН. У Дніпропетровську 22-річний колишній десантник розбив голову трирічній дівчинці скляною пляшкою.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

Інцидент стався увечері 2 серпня на Монастирському острові.

Встановлено, що батько дівчинки зробив зауваження компанії молодих людей, які відзначали День десантних військ і були у стані алкогольного сп'яніння. В результаті виник конфлікт, під час якого один з колишніх десантників кинув скляною пляшкою в батька, але влучив у голову дитини.

Після цього почалася бійка, в результаті якої тілесні ушкодження були нанесені і батькові дівчинки.

Наразі дитина перебуває у відділенні реанімації дитячої клінічної лікарні.

Зловмисник був затриманий міліцією сьогодні вранці. За фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Встановлюються інші учасники інциденту на Монастирському острові.