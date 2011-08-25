На Дніпропетровщині викрали нафти та газового конденсату на 1 млн. грн.

Дніпропетровськ. 25 серпня. УНІАН. У Дніпропетровській області працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС затримали шістьох членів злочинної групи, які протягом 2010-2011 років на території Магдалинівського району викрали нафти та газового конденсату на суму близько 1 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

Зловмисники здійснювали незаконне підключення до свердловин з видобутку нафти й газу за допомогою спеціального обладнання, підроблювали документи на транспортування сировини автоцистерною. У подальшому нафта і газовий конденсат реалізовувались суб’єктам підприємництва Дніпропетровської та Полтавської областей.

Працівники УБОЗ затримали членів злочинної групи вночі під час незаконного видобутку газового конденсату та нафти на суму понад 139 тис. грн. На місці злочину було вилучено автоцистерну.

За зібраними матеріалами слідчим управлінням ГУМВС у Дніпропетровській області порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Члени злочинної групи заарештовані. Триває слідство.