Спецпідрозділи ВМС та СБУ провели антитерористичні навчання

Севастополь. 15 вересня. УНІАН. У Військово-Морських Силах Збройних Сил України в рамках дослідницького командно-штабного навчання «Адекватне реагування-2011» проведено тактико-спеціальне навчання з вивільнення від терористів захопленої морської стаціонарної платформи та ліквідації наслідків терористичної діяльності.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, за легендою навчання, терористичним угрупованням захоплено та заміновано одну із морських стаціонарних платформ державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз», працівники захоплені, як заручники. До участі в навчанні були залучені спеціальні підрозділи національних ВМС і Служби безпеки України, морський тральщик «Черкаси».

Актуальність тематики навчання, що вперше проводилося у трьохсторонньому форматі на реальному об’єкті виробничої діяльності з відпрацювання завдань із захисту національних інтересів держави у її виключній морській (економічній) зоні підтверджується розвитком останніх подій у світі та характеризується широким колом охоплених питань, складністю заходів, що відпрацьовуються. Навчальними цілями було перевірити вміння органів управління і штабів військових частин ВМС України організовувати та керувати заходами антитерористичної спрямованості, оцінити рівень готовності кораблів та підрозділів до виконання спеціальних завдань на морських об`єктах виробничої діяльності держави, удосконалити організацію взаємодії, досягти взаємосумісності порядку застосування підрозділів спеціального призначення ВМС України та СБУ , їх озброєння і військової техніки при виконанні заходів антитерористичної спрямованості.

В ході навчання відбулося десантування на воду у водолазному спорядженні штурмових груп спецпідрозділів Служби безпеки України і ВМС України, захоплення платформи абордажною групою зі швидкісного катеру, знищення терористів, звільнення заручників та розмінування платформи.

Дії військовослужбовців спецпідрозділів високо оцінили командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України адмірал Віктор МАКСИМОВ та начальник управління Служби безпеки України у місті Севастополі полковник Володимир ВОРОПАЙ, які відвідали район проведення навчання на вертольоті морської авіаційної бригади.