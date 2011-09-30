Підприємці привласнили 100 тис. бюджетних коштів

Донецьк. 30 вересня. УНІАН. У Донецькій області прокуратурою міста Сніжне порушено кримінальну справу стосовно посадових осіб приватного підприємства за фактом привласнення понад 100 тис. грн. бюджетних коштів.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області.

У повідомленні наголошується, що прокуратурою було встановлено, що дане приватне підприємство було вибрано переможцем тендерних торгів на установку лічильників споживання води і теплової енергії за державною цільовою програмою (енергозбереження). Роботи були проведені.

Однак, згідно з висновком будівельної експертизи, вартість виконаних робіт була значно завищена. В результаті посадові особи ПП привласнили понад 100 тис. грн. бюджетних грошей.

Прокуратурою м.Сніжне порушено кримінальну справу за ч.4 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Ведеться досудове слідство.