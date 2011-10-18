Рівненські школярі живцем палили цуценят на вогні
Розважалися пекельною екзекуцією
Київ. 18 жовтня. УНІАН. На Рівненщині школярі смажили на вогні цуценят і зацікавлено спостерігали за муками тваринок.
Про пекельну екзекуцію дорослі дізналися від вихованців одного з дубенських дитячих садочків, адже школярі-садисти знущалися з чотирилапих просто перед очима в малечі.
"Діти знайшли якісь шнурівки, мені племінниця розповідала, це були шнурівки від кедів. Вони зв'язали ними собак, і кидали у вогонь. Одній собаці вдалося втекти, а ті решта згоріли", - розповіла мешканка Дубна Ганна.
Свій страшний вчинок п'ятикласник однієї зі шкіл мотивував тим, що собака, нібито, вкусив його, і хлопець помстився тварині в такий лютий спосіб.
Однолітки, які бачили катування цуценят, не зупинили садиста, а навпаки - підтримали. Усі троє учнів - неповнолітні, тому відповісти за скоєне можуть тільки їхні батьки.
"Безпосередньо до адміністративної відповідальності притягуються батьки за неналежне виконання батьківських обов'язків", - зазначив Василь Бурик, керівник Дубенського МВ міліції.
Таку агресію виявляють, здебільшого, діти з малозабезпечених і проблемних сімей.
Підтвердження цьому й нинішній випадок. Батьки школярів-садистів працюють за кордоном, тому виховувати дітей нікому. На думку психологів, про такі родини мають дбати відповідні служби.