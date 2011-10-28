Наркокур’єра із Молдови засуджено до 8 років ув’язнення

Вінниця. 28 жовтня. УНІАН. Могилів-Подільський мійськрайонний суд Вінницької області виніс вирок громадянину Молдови, який контрабандним шляхом перемістив через митний кордон України особливо небезпечний наркотичний засіб у великих розмірах.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

У квітні цього року у пасажирському потязі сполученням «Кишинів-Москва» у ході прикордонно-митного контролю на території України правоохоронці виявили 306 капсул з особливо небезпечним наркотичним засобом – смолою канабісу, загальною масою майже 2 кг. Капсули були загорнуті у два пакунки та заховані серед мішків із постільною білизною.

Як встановило слідство, наркокур’єром виявився провідник вагону, який заявив правоохоронцям про відсутність у нього будь-яких предметів, заборонених до переміщення через митний кордон України, а після виявлення пакунка з наркотиками, пропонував інспекторам хабара.

Вироком суду наркокур’єра визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 статті 305 Кримінального кодексу України – контрабанда наркотичних засобів в особливо великих розмірах, і засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією належного йому майна.