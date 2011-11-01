Вандали побили вікна офісу Партії регіонів в Івано-Франківську

Івано-Франківськ. 1 листопада. УНІАН. В ніч з п’ятниці 28 на суботу 29 жовтня в Івано-Франківську невідомі розбили вікна офісу Івано-Франківської міської організації Партії регіонів по вулиці Лесі Українки.



Як повідомили прес-службі партії, на місце події одразу були викликані правоохоронці і направлено листи у міську та обласну міліцію та прокуратуру. Наразі вандалів не знайдено. Представники Партії регіонів жодних версій злочину не висувають.



За словами голови Івано-Франківської міської Партії регіонів Ігора Дутки, цей інцидент показує виховання окремих мешканців міста, за що їм повинно бути соромно.



«Усе це є проявом того, що в нас в місті не хочуть культурно висловлювати свою думку. А висловлюють її вандалізмом» - коментує Ігор Дутка.

„Фіртка”