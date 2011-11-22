Мажор на VIP-авто в'їхав у міську маршрутку: є постраждалі

Одеса. 22 листопада. УНІАН. Серйозна ДТП сталася 18 листопада на вулиці Корольова, буквально в двох кроках від облуправління ДАІ.

Спортивний автомобіль "Додж Вайпер" зіткнувся з маршруткою. Обидва транспортні засоби серйозно постраждали ("Вайпер" навіть позбувся колеса), щодо людей є різні версії. Так, свідки аварії стверджують, що кілька людей - пасажирів автобуса - з травмами різного ступеня тяжкості з місця події відвезла швидка, пише "Сегодня".

Проте начальник міського відділу ДАІ Віктор Кузнєцов офіційно спростував цю інформацію.

"Троє пасажирів отримали легкі тілесні ушкодження. Їм надали першу медичну допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовилися", - заявив він.



За словами Кузнєцова, висновки про винуватця події поки робити рано. Попередньо, водій «Доджа» (а це, як повідомляють джерела в правоохоронних органах, заможна людина, власник кількох одеських нічних клубів Руслан П.) не впорався з керуванням і вискочив на зустрічну смугу руху, де "зустрівся" з маршрутним таксі.

В якому стані був водій іномарки на момент ДТП, в ДАІ говорити відмовляються, посилаючись на те, що розгляд триває.

Як відомо, увечері 10 листопада в Києві на перехресті Хрещатика й Прорізної, де працював регулювальник, сталося ДТП. Регулювальник здійняв жезл угору, що значило припинення руху для машин, які рухаються Хрещатиком, але Bentley проігнорував знак і на великій швидкості виїхав на перехрестя.

Машину розгорнуло, вона збила регулювальника й виїхала на зустрічну смугу. Дев'ять потерпілих машин оцінюють загалом у 450 тис. дол.

За інформацією міліції, за кермом "Бентлі" був водій Володимир Москалюк. Він зараз перебуває в лікарні із забиттями та струсом мозку, і говорити, кого він возив, відмовляється.

ТСН