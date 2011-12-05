У Криму в демобілізованого солдата вилучили 28 кг гексогену

Сімферополь. 5 грудня. УНІАН. У Криму співробітники СБУ і МВС вилучили 28 кг гексогену у жителя регіону, який нещодавно демобілізувався.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Головного управління СБУ в Криму.

Вибухову речовину він придбав у колишнього товариша по службі – контрактника. Покупця і продавця затримано.

«За словами контрактника, партію гексогену у 200 тонн військовослужбовці однієї з військових частин, яка дислокуються у передгірному районі Криму, відправили на утилізацію на початку року, але по дорозі до місця знищення частина речовини ”безслідно зникла”. Саме її і знайшов боєць», - розповіли у спецслужбі.

У рамках перевірки цього факту правоохоронці знайшли ще 140 кг гексогену з партії.

Військова прокуратура порушила кримінальну справу за статтею 410 Кримінального кодексу України щодо причетних до розкрадання і продажу вибухової речовини. Передбачене статтею покарання - від трьох до п`ятнадцяти років ув`язнення.