На Сумщині чоловік розклеював фото голої жінки, яка його кинула

Суми. 12 грудня. УНІАН. 7 грудня міліція порушила кримінальну справу проти 42-річного жителя, якого підозрють в розклеюванні оголених фотографій жінки, яка його кинула.

Про це йдеться в повідомленні центру громадських зв'язків Управління Міністерства внутрішніх справ у Сумській області.

За даними міліції, ображений чоловік поширював фотографії, на яких його колишня 30-річна співмешканка зображена оголена.

Жінка звернулася до міліції, повідомивши, що підозрюваний спочатку її шантажував, а потім перейшов до дій.

Міліції з'ясувала, що він роздрукував в Глухові 30 фотографій з телефону, після чого розклеїв їх по місту і розклав у поштові ящики близьким їй людям і знайомим.

У результаті їх побачили її знайомі, близькі: мати, сусіди, директор школи, в якій вона колись навчалася, її колеги, а також її новий співмешканець і його мати.

Чоловік розповів, що не міг змиритися з тим, що кохана пішла від нього.

У міліції порушили кримінальну справу за частиною 3 статті 301 Кримінального кодексу України — ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів.

24tv.ua