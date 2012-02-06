Головбух "Ощадбанку" в Рівному попалась на крадіжці 5,5 мільйонів

Рівне. 6 лютого. УНІАН. Співробітники СБУ викрили працівників банку, які викрали зі сховища "Ощадбанку" грошей на суму понад 5,5 мільйонів гривень, повідомляє прес-служба відомства.

Зловмисники детально розробили план, як маскувати нестачу готівки у сховищі філії на час проведення ревізії готівки та цінностей. Організатором групи була головний бухгалтер Рівненського обласного управління АТ "Ощадбанк".

Жінка давала вказівки завідуючій сектору касових операцій отримувати гроші зі сховища та передавати без оформлення будь-яких документів колишньому старшому контролеру-касиру сектору касових операцій, яка в подальшому передавала кошти керівниці.

Тим часом завідуюча касового вузла, використовуючи пароль для входження в операційну систему банку своїх підлеглих, без їхнього відома вносила неправдиві дані щодо передачі та отримання від районних відділень банку надлишків готівкових коштів.

Аби заохотити своїх "помічників" до подальшої співпраці, головний бухгалтер нараховувала їм значні премії та надбавки до зарплати.

Слідчі СБУ стосовно трьох працівниць банку порушили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.28, ч.5 ст.191 (заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, вчиненому організованою групою).

За рішенням суду зловмисниці утримуються під вартою.

ТСН