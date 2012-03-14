Пшонка каже, що у правоохоронців проблема у відсутності координації

Львів. 14 березня. УНІАН. Причини проблем правоохоронців - у відсутності координації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні у Львові під час наради генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА.

«Якщо від констатації проблем звернутися до причин, то слід зазначити, що певною мірою вони викликані прорахунками в організації координаційної діяльності», - сказав В.ПШОНКА.

«Результати перевірок на місцях засвідчують, що не всі (прокурори - УНІАН) попередньо вивчають та пропускають через себе матеріали підготовки таких нарад. Я вимагаю припинити цю практику», - наголосив він.

Крім того, за словами В.ПШОНКИ, координаційна діяльність повинна об’єднати 12 правоохоронних органів.

«Координаційна діяльність прокурорів не обмежується узгодженням дій з органами внутрішніх справ, службою безпеки та податковою міліцією. До правоохоронних органів також віднесено митні органи, органи охорони державного кордону, установи пенітенціарної служби – загалом їх 12», - сказав він.

На думку генерального прокурора, ефективна робота правоохоронних органів неможлива без взаємодії з органами влади та місцевого самоврядування.

Генпрокурор також повідомив про те, що найближчим часом буде затверджено нове Положення про координацію діяльності правоохоронних органів.

«Центральним апаратом розробляється Положення про координацію діяльності правоохоронних та інших державних органів із протидії злочинності і корупції. Положення буде затверджено спільним наказом», - сказав він.

В.ПШОНКА зазначив, що координація діяльності є одним із пріоритетних завдань прокуратури.

Крім того, він наголосив на тому, що керувати координаційним процесом мають органи прокуратури. «Така їх (прокурорів - УНІАН) роль у подальшому із прийняттям нового КПК буде тільки посилюватися», - сказав В.ПШОНКА.