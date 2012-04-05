На Вінничині чоловік звів рахунки з життям стрибнувши у криницю

Київ. 5 квітня. УНІАН. У Вінницькій області чоловік скоїв самогубство, стрибнувши у криницю.

Як повідомляє прес-служба МНС України, 3 квітня близько 15 години на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини міста Гайсин від чергового Гайсинського районного відділу УМВС надійшло повідомлення про падіння у криницю 57-річного чоловіка, жителя села Краснопілка Гайсинського району Вінницької області.

Прибувши на місце події, рятувальники з’ясували, що людина без ознак життя знаходиться в криниці на глибині 7 м. За допомогою рятувальної мотузки працівники МНС підняли тіло загиблого на поверхню.

Попередня причина загибелі – самогубство. Чоловік перебував на обліку в психіатричному відділенні Гайсинської центральної районної лікарні.