Водій-депутат міської ради інсценував своє побиття працівниками ДАІ

Львів. 9 квітня. УНІАН. У Львівській області депутат Соснівської міської ради, якого сьогодні вночі працівники ДАІ зупинили за порушення правил дорожнього руху, чинив опір правоохоронцям, порвав на них форменний одяг і пошкодив службовий автомобіль. Крім того, депутат, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння, інсценував власне побиття працівниками ДАІ, повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області.

Прокуратурою Сокальського району проводиться перевірка в порядку ст. 97 КПК за фактом вчинення непокори працівникам міліції членом фракції ВО «Свобода» у Соснівській міській раді.

Перевіркою встановлено, що сьогодні близько 1.15 працівниками відділу ДАІ Сокальського райвідділу ГУ МВС України під час чергування на службовому автомобілі «Шкода Октавія» на автошляху Сокаль - Радехів поблизу с.Бендюга було зупинено автомобіль «Шевроле Каптіва», який рухався без увімкнених фар, при цьому на вимогу зупинитися водій не зреагував.

«Працівники ДАІ наздогнали автомобіль, зупинили, на вимогу надати документи водія та пройти освідчення на стан алкогольного сп`яніння останній вчинив непокору, пошкодивши форменний одяг інспектора ДАІ та службовий автомобіль, а також наніс собі тілесні ушкодження», - йдеться у повідомленні.

З`ясовано, що водій є депутатом Соснівської міської ради від ВО «Свобода». За наслідками його медичного обстеження встановлено стан алкогольного сп’яніння.

Стосовно водія працівниками ДАІ складено адміністративні протоколи за ст. 130 КУпАП і ч. 1 ст. 126 КУпАП.

У Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області кореспонденту УНІАН підтвердили, що депутат перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння, а коли вдався до інсценування побиття, бився об землю та наносив собі тілесні ушкодження, працівники ДАІ відзняли це на відео.