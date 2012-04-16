У Харкові в приймальню Партії регіонів кинули «коктейль Молотова»

Харків. 16 квітня. УНІАН. У Харкові невідомі особи закинули у приміщення громадської приймальні Дзержинської районної організації Партії регіонів пляшку із запалювальною сумішшю.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

За даними прес-служби, сьогодні о 1.55 до чергової частини Дзержинського райвідділу міліції Харкова надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи розбили скло на першому поверсі житлового будинку по вул. Єсеніна, 7, де розташована громадська приймальня районної організації Партії регіонів, та через грати вікна закинули скляну пляшку із запалювальною сумішшю. Утім, загоряння не сталося.

На цьому ж поверсі розміщені фізіотерапевтичне відділення міської дитячої поліклініки №4, а також громадські приймальні кількох депутатів Харківської міської ради, магазин та офіс транспортної організації.

Слідчий відділ міськуправління міліції порушив кримінальну справу за фактом хуліганських дій, вчинених групою невстановлених осіб, за ч.2 ст.296 Кримінального кодексу України. Санкцією зазначеної статті передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

У справі проводяться невідкладні слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. Хід досудового слідства контролює прокуратура Харківської області.