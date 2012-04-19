СБУшники стріляли по капітану міліції

Рівне. 19 квітня. УНІАН. На заправці на вулиці Київській у Рівному у четвер намагались затримати 32-річного капітана міліції Андрія Д. його колеги із СБУ.

«Нісан» міліціонера оперативники заблокували кількома автомобілями, проте вони не стали перешкодою для спритного міліціонера. Пошкодивши кілька авто, той спробував на машині втекти. Оперативники рушили за ним. Але навіть постріли з табельної зброї не зупинили втікача. Його затримали тільки тоді, коли в автомобілі несподівано відкрився капот.

— Оперуповноважений Держслужби боротьби з економічними злочинами відділення міліції з обслуговування РАЕС відділу спеціальної міліції при УМВС України в Рівненській області вимагав та отримав 7 тисяч гривень від приватного підприємця за те, що не будуть перевівряти його діяльність з пошиття одягу, - розповіла прес-секретар прокурора області Людмила Суржук.

За фактом вимагання та одержання хабара прокуратура порушила кримінальну справу. Під час спроби втечі міліціонер скоїв кілька ДТП, пошкодив два авто працівників СБУ та був затриманий працівниками Служби безпеки України в Рівненській області. Десять діб капітан проведе в ізоляторі тимчасового тримання, а потім міру запобіжного заходу для нього обере суд.

Правомірність використання зброї оперативниками зараз перевіряє прокуратура, службове розслідування з цього приводу проводить і СБУ. Під час операції отримав тілесні ушкодження один з працівників СБУ.

Рівне вечірнє