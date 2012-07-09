На солдата строкової служби здійснено збройний напад

Восьмого липня у Кам’янці-Подільському, близько другої години ночі невідома особа здійснила напад на чатового гарнізонної варти другої навчальної роти школи підготовки військовослужбовців за призовом Навчального центру підготовки інженерних військ солдата строкової військової служби Вадима Кирилюка, який ніс службу чатовим на посту по охороні та обороні складів інженерних боєприпасів.

Попередньо встановлено, що рухаючись визначеним маршрутом, із-за захисної стінки, що розташована з тильної сторони периметру поста, на чатового з ножем в руках раптово напав невідомий чоловік, що проник на периметр і завдав солдатові тілесного ушкодження у вигляді різаної рани в районі правого передпліччя.

Вадим Кирилюк не знітився і для припинення протиправних дій порушника вступив з ним у рукопашний бій. Отримавши достойну відсіч від чатового порушник вдався до втечі. Швидко оцінивши ситуацію солдат доклав патрон у патронник і в поєднанні з вигуком «стій стрілятиму» здійснив один постріл у напрямку втечі порушника та негайно доповів про напад на нього у вартове приміщення начальнику варти.

За кілька хвилини на постріл до меж поста прибув наряд по полігону і наздогнав та затримав порушника, якого згодом було передано працівникам міліції.

Солдата Вадима Кирилюка було негайно госпіталізовано до Кам’янець-Подільської міської лікарні, де йому було надано кваліфіковано медичну допомогу, після чого направлено на лікування до військового шпиталю міста Хмельницький. На даний час стан здоров’я солдата Вадима Кирилюка оцінюється як задовільний.

Порушник, особа якого на даний час встановлюється, перебуває в реанімаційному відділенні міської лікарні, стан здоров’я – важкий.

З метою з’ясування причин та обставин даної події наказом начальника гарнізону призначено службове розслідування.

Також по цьому факту порушено кримінальну справу.

Газета Є