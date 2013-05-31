На Закарпатті затримали директора ГЕС при отриманні хабара

У Закарпатській області при отриманні 6 тис. грн хабара затримали директора Теребле-Ріцької гідроелектростанції.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Закарпатської області.

Як йдеться в повідомленні, затримання відбулося в четвер, 30 травня, під час одержання чиновником 6 тис. гривень неправомірної вигоди.

Так, за даними прокуратури, встановлено, що посадовець, знаходячись неподалік адміністративного корпусу вказаної гідроелектростанції, одержав від приватного підприємця хабар в сумі 6 тис. грн за надання останній в оренду одного з складських приміщень даної ГЕС для здійснення підприємницької діяльності.

У прес-службі прокуратури також повідомляють, що слідчим відділом Хустського міськвідділу УМВС України в Закарпатської області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 (готування до злочину) та ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою поєднане із вимаганням).

Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Прокуратурою області забезпечено контроль за ходом досудового розслідування.