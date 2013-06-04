У ДТП в Криму загинув українець, травмовані українець і троє росіян

У Криму на дорозі Сімферополь-Ялта в результаті лобового зіткнення двох легкових автомобілів одна людина загинула і четверо травмовані, зокрема троє росіян.

Як повідомляє прес-служба Кримського управління ДАІ, аварія сталася у понеділок, 3 червня, в Сімферопольському районі.

Автомобіль «Мазда» під керуванням 68-річного кримчанина з невстановленої причини виїхав на стрічну смугу і врізався в автомобіль «Рено».

Водій «Мазди» помер у лікарні.

Травми різного ступеня тяжкості одержали 56-річний житель Криму - водій «Рено», а також троє його пасажирів: 6-річна дівчинка, 24-річна жінка і 37-річний чоловік із Калуги (Росія).

За даними прес-служби Кримського управління ДСНС, двоє чоловіків і дівчинка, які їхали в «Рено», перебувають в реанімації лікарень Сімферополя. Жінку також госпіталізовано, її стан медики оцінюють як меншого ступеню тяжкості, ніж решти постраждалих.