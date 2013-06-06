Янукович хоче створити Державне бюро розслідувань

Одним із важливих питань інституційного забезпечення реформування правоохоронних органів є створення Державного бюро розслідувань України.

Як сказано у щорічному посланні Президента України Віктора Януковича до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави, це буде новий орган, до функцій якого має перейти розслідування злочинів, скоєних державними службовцями високого рангу, працівниками правоохоронних органів i суддями.

Зазначений орган має бути створений у такій формі, яка забезпечить належний рівень його незалежності, ефективності і професійності, наголошує Президент. Такий підхід має унеможливити тиск і втручання в діяльність органів слідства та забезпечити достатній рівень професійності з метою ефективного розслідування резонансних і складних справ.

3 метою створення зазначеного органу досудового розслідування необхідно ухвалити відповідний закон про Державне бюро розслідувань України, який має визначити спосіб формування, завдання, функції, принципи діяльності, повноваження та процедуру їх реалізації, гарантії незалежності та інші правові засади діяльності вказаного органу.



