На Харківщині затримали „чорнокопачів” з арсеналом зброї

На Харківщині правоохоронці вилучили збройний арсенал часів війни.

Як повідомили УНІАН у департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, 3 червня міліціонери батальйону особливого призначення "Беркут" спільно з працівниками ДАІ проводили заходи по відпрацюванню території Зміївського району Харківської області. Увагу правоохоронців привернув автомобіль, який рухався по лісосмузі в пізній час. Працівники міліції зупинили автівку для перевірки документів водія та його пасажира.

„Чоловіки, які знаходилися в іномарці, були одягнені в камуфляжний одяг. На запитання, що вони півно увечері роблять в лісі, чоловіки, якими виявилися жителі сусіднього району, пояснити не змогли. Тому було прийнято рішення ретельно оглянути транспортний засіб”, - розповів старший інспектор БМОП «Беркут» Олександр Малашенко.

Під час огляду машини, у багажнику було виявилено цілий збройний арсенал: 65 корпусів гранат "Ф-1", 63 запали до гранат, 40 патронів калібру 7,6 мм та 5 патронів калібру 14,5 мм. Вилучене за зовнішнім виглядом нагадувало зброю та набої часів Великої Вітчизняної війни.

„У роки війни на Зміївщині велися запеклі бої з ворогом. Цей район дуже приваблює шукачів металу, яких в народі називають «чорнокопачами». Ці люди проводять багато в часу в лісах в пошуках небезпечних предметів, які пролежали в землі багато часу. Двоє мешканців міста Первомайський виявилися саме такими мисливцями за раритетними військовими знахідками. На жаль, займаючись такою справою, вони навіть не усвідомлюють, що це може бути небезпечно і для їх життя, і життя інших громадян”, - зазначається у повідомленні.

Даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вилучене направлено на дослідження до спеціалістів вибухово-технічної служби НДЕКЦ.

За вчинення такого виду злочину законодавством передбачено покарання від 2 до 5 років позбавлення волі.