На Луганщині директор ТзОВ попався на хабарі

У Луганській області співробітники міліції затримали „на гарячому”, під час отримання хабара, директора ТзОВ.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, співробітники ГУМВС України у Луганській області у процесі здійснення негласних слідчих дій викрили та затримали директора одного з товариств з обмеженою відповідальністю області, який вимагав та отримав від приватного підприємця хабар у сумі 10 000 гривень за надання в оренду промислового майданчика.

Кошти, отримані у якості хабара, вилучені працівниками міліції. Даний факт занесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади.

Затриманому оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.

Ведеться досудове розслідування.