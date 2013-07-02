У МВС готові вислухати всю інформацію щодо подій у Врадіївці

Із закликом повідомляти про всі відомі їм обставини події до мешканців Врадіївки звернулися члени комісії МВС. Наразі у місцевому клубі триває зустріч місцевої громади із правоохоронцями.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, на зустрічі присутні близько 100 громадян. Люди ставлять питання щодо криміногенної обстановки у селищі, а також відносно останньої резонансної події. За словами представників громади, вони готові дати необхідні свідчення з цього приводу.

Начальник головного штабу МВС Володимир Березан та виконувач обов’язків начальника обласного УМВС Сергій Поготов поінформували громадян про хід розслідування кримінального провадження за фактом нападу на мешканку Врадіївки.

Розслідування цього кримінального провадження здійснюють представники органів прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 2 липня у Врадіївці Миколаївської області, де сталося зґвалтування дівчини за участі правоохоронців, близько 1000 місцевих жителів, які зібралися на мітинг, почали штурмувати відділення міліції, виражаючи незадоволеність тим, що ще один міліціонер - учасник нападу на місцеву мешканку - перебував на волі.

Наказом міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка з посади усунуто начальника Управління МВС України в Миколаївській області Валентина Парсенюка і керівника Врадіївського райвідділу міліції.