МВС створило спеціальну комісію з розгляду скарг мешканців Врадіївки

У Врадіївці перший заступник Міністра внутрішніх справ України Віктор Дубовик та голова комісії – начальник Головного Штабу МВС Володимир Березан провели 4 червня особистий прийом громадян.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, керівники МВС поспілкувалися з майже 90 громадянами – мешканцями Врадіївського і сусідніх районів області. Люди скаржилися на роботу місцевої міліції, на затягування розслідувань кримінальних проваджень, незаконні дії працівників ОВС, на відсутність реагування правоохоронців та на проявлення грубості під час спілкування із громадянами.

Наразі створено спеціальну комісію, яка розглядатиме усі без виключення заяви та повідомлення від громадян.

Проведення перевірок за фактами, викладеними у скаргах, перебуватиме на контролі представників Міністерства внутрішніх справ України. Про результати проведених заходів буде повідомлено особисто Міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку.

«Незважаючи на події, що відбувались на території смт. Врадіївка, громадяни з надією та довірою йшли на особистий прийом до першого заступника Міністра внутрішніх справ України. Про це свідчить прихід одного із мешканців району, який упродовж семи років боявся звернутись до Управління МВС України в Миколаївській області зі скаргою на неправомірні дії працівників районної міліції. Зі слів чоловіка, саме проведення прийому громадян керівництвом Міністерства вселило йому надію на те, що його звернення справді буде ретельно розглянуто та у подальшому матиме законне рішення. Також чоловік сказав, що саме такій міліції він може довіряти», - інформує УЗГ.

