У Тернополі затримали слідчого при отриманні $4 тис. хабара

Співробітники відділу внутрішньої безпеки УМВС України в Тернопільській області спільно з співробітниками СБУ затримали слідчого міліції в одному з медичних закладів Тернополя.

Як повідомляє Управління зв’язків із громадськістю МВС України, оперативник прийшов в медзаклад, щоб отримати винагороду у сумі 4 тисячі доларів США за сприяння працівникам установи в закритті проти них кримінального провадження за привласнення майна.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування гучної справи ведуть слідчі обласної прокуратури.

За неофіційними даними, кошти правоохоронець отримав від головного лікаря Тернопільського обласного клінічного шкір-венерологічного диспансеру.