У Криму співробітник СБУ відкрив стрілянину по азербайджанцеві

У Криму старший оперуповноважений управління СБУ в Сумській області у нетверезому стані вистрілив з травматичного пістолета в обличчя громадянинові Азербайджану, в результаті чоловік лишився без ока.

Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах Криму, інцидент стався на залізничній станції ”Сімферополь” минулого тижня.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження ч. 1 ст. 121 ККУ (заподіяння тяжких тілесних ушкоджень).

Співробітник лінійного відділу міліції на станції ”Сімферополь” повідомив УНІАН, що ”один чоловік вистрілив в обличчя іншому чоловікові з травматичного пістолета калібру 9 мм”.

Стрільця затримали на місці. Інформацію про те, що він є співробітником СБУ, в ЛВМ не коментують.