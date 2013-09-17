У Криму співробітник СБУ відкрив стрілянину по азербайджанцеві
Співробітник СБУ був у нетверезому стані
У Криму старший оперуповноважений управління СБУ в Сумській області у нетверезому стані вистрілив з травматичного пістолета в обличчя громадянинові Азербайджану, в результаті чоловік лишився без ока.
Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах Криму, інцидент стався на залізничній станції ”Сімферополь” минулого тижня.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження ч. 1 ст. 121 ККУ (заподіяння тяжких тілесних ушкоджень).
Співробітник лінійного відділу міліції на станції ”Сімферополь” повідомив УНІАН, що ”один чоловік вистрілив в обличчя іншому чоловікові з травматичного пістолета калібру 9 мм”.
Стрільця затримали на місці. Інформацію про те, що він є співробітником СБУ, в ЛВМ не коментують.