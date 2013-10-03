До наркоспоживачів не потрапили 700 тонн наркосировини – МВС

В Україні під час проведення операції «Мак-2013» правоохоронці виявили понад 3,5 тисячі фактів незаконних посівів та знищили більше 22,8 млн. штук нарковмісних рослин. Про це на брифінгу у МВС заявив начальник Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків Олег Школьний.

Операція тривала з травня по вересень та проводилася за двома напрямками: супроводження суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність щодо вирощування нарковмісних культур, та запобігання незаконному вирощуванню маку і конопель, повідомляє Управління зв’язків із громадськістю МВС України.

Супроводження суб’єктів господарювання показало, що з 43 суб’єктів, які мають діючі ліцензії на даний вид діяльності, посіви здійснили лише 6 підприємств, які вирощували коноплі на загальній площі 658 га.

Під час другого етапу працівники підрозділів БНОН провели обстеження територій на предмет виявлення фактів незаконного посіву. Було перевірено більше 161 тисячі присадибних ділянок громадян, територій організацій і установ та сільськогосподарських підприємств.

«Налагоджена співпраця керівників ОВС та органів місцевого самоврядування сприяла використанню малої авіації за допомогою якої проводився огляд важкодоступної місцевості на наявність незаконних посівів нарковмісних рослин. Так, під час 49 обльотів територій виявлено 11 фактів незаконних посівів маку та 22 факти конопель»,- наголосив на брифінгу начальник УБНОН МВС.

Він також зазначив, що істотну допомогу у знищенні вилучених наркотичних рослин надавали громадські організації та населення, особливо у сільській місцевості.

Як розповів Олег Школьний, у Вінницькій області на території одного з ТОВ правоохоронці виявили та вилучили 236,8 тис. рослин дикоростучої коноплі на загальній площі 1 гектар. Посадових осіб згаданого підприємства притягнуто до адміністративної відповідальності (ст. 106-1 КУпАП). У цій самій області правоохоронці вилучили й 8 кг готової до вживання марихуани, а на Херсонщині маса вилученого була набагато більшою – 160 кг.

«За час проведення операції «Мак» правоохоронцями виявлено та знищено понад 22,8 млн. штук нарковмісних рослин, які не стали основою для виготовлення наркотиків та попереджено потрапляння до наркоспоживачів майже 700 т наркосировини», - резюмував начальник УБНОН МВС України.