В Єнакієвому водій легковика збив на смерть 12-річну школярку

У Єнакієвому Донецької області водія, який збив 12-річну школярку, взято під варту.

Як повідомили у відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, 14 жовтня в м. Єнакієве сталася дорожньо-транспортна пригода, що спричинила смерть дитини - автомобіль ВАЗ-2107 виїхав за межі проїжджої частини та скоїв наїзд на 12-річну дівчинку. Потерпіла померла в машині «швидкої допомоги».

На місце події оперативно приїжджали співробітники міліції. Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч.2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до смерті потерпілого).

Водій автомобіля, який скоїв наїзд, з місця події не зникав, активно співпрацював зі слідчими органами. Він є не працюючим мешканцем м. Єнакієве 1991 р.н.

В даний час його взято до ізолятора тимчасового утримання.

Досудове розслідування у даному кримінальному виробництві доручено слідчому відділу ДТП СУ ГУМВС області. Процесуальне керівництво здійснює обласна прокуратура.