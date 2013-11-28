На Чернігівщині знайшли повішеним студента

У Чернігівській області знайшли повішеним студента 5-го курсу Чернігівського національного технологічного університету.

Як повідомив УНІАН начальник сектору громадських зв`язків УМВС в області Сергій Бриль, хлопця виявили 25 листопада повішеним на дереві неподалік від дому в селі Вербичі Ріпкинського району. Того дня він повернувся додому після навчання напідпитку. Посварившись з матір’ю, він залишив оселю та пішов у невідомому напрямку.

Ріпкинський райвідділ міліції перевіряє обставини смерті 21-річного студента.