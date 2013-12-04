Вулиці Києва патрулюватимуть „афганці”

Перший заступник міністра внутрішніх справ Віктор Дубовик повідомив, що міліція патрулюватиме вулиці Києва з ветеранами збройних сил та афганцями.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків громадськістю МВС України.

«Сьогодні ми провели координаційну раду та дійшли висновку, що ми не повинні допустити, щоб хтось використовував ветеранські організації у власних цілях. Ми аполітичні і основна наша задача забезпечити спокій і порядок у державі, де живуть наші родини», - заявив Андрій Котляр ветеран збройних сил.

В УЗГ МВС зазначила, що до активної співпраці спільних патрулів громадськості та правоохоронців раніше закликав і міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко.

«Ми будемо стояти між силовими відомствами та народом, аби не допустити кровопролиття. Адже ми знаємо про це з власного досвіду, тому будемо стояти до кінця, - повідомив Олег Шуляк ветеран повітрянодесантних військ, учасник бойових дій.

«МВС підтримує ініціативу ветеранських організацій про створення спільних патрулів. Ми готові виділити наших працівників для спільного патрулювання вулицями Києва і забезпечити порядок у столиці, в тому числі і поруч з об’єктами, де знаходяться наші спец підрозділи», - наголосив Дубовик.

