Розпочато провадження щодо зниклих безвісти людей під час акцій

Розпочато кримінальне провадження щодо зниклих безвісти людей під час акцій в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник генерального прокурора України Юрій Ударцов під час засідання Комітету Верховної Ради з питань прав людини нацменшин та міжнаціональних відносин.

Він зазначив, що після виступу народного депутата України Арсенія Яценюка, було відкрито таке кримінальне провадження. За його словами, раніше йшлося про 40 зниклих безвісти людей, але зараз йдеться про 22-х, оскільки 18 знайдені.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня Головне управління МВС України в місті Києві заявило, що до міліцейських підрозділів не надходило жодної офіційної заяви про зникнення громадян з початку мітингів в центральній частині міста.

«У деяких ЗМІ та соціальних мережах з’явилася інформація про те, що з початку мітингів в центральній частині міста зникли безвісті ряд громадян. Столична міліція детально опрацювала персональну інформацію щодо зниклих, зазначених у соціальних мережах. Жодна особа з їх числа правоохоронцями не затримувалася та не доставлялася до відділів міліції Києва», - йдеться в повідомленні.

Водночас, Європрес-центр повідомляє, що близько 22:00 у понеділок, 2 грудня, на станції метро ”Майдан Незалежності” невідомі особи в камуфляжі побили волонтера, який дві доби працював медиком на Євромайдані. Побитий медик Роман мав при собі понад 8 000 грн, зібраних як добровільні пожертви на медичні потреби. Зв`язку з Романом немає та місце його перебування невідоме.

Також прес-служба НРУ повідомила УНІАН, що 3 грудня близько 8:00 ранку спецпідрозділ «Беркут» на вул. М.Грушевського, 5, «біля головного входу забрав мирного активіста Народного Руху України Васька Богдана Івановича, 1992 р.н. Хлопець є уродженцем с. Острів Сокальського району Львівської області. Досі його місце перебування невідомо».

При цьому на Майдані Незалежності роздають газету «Діло Майдану», в якій (у випуску №2 від 3 грудня) опубліковано список із 30 учасників акцій протесту, місце перебування яких невідоме.