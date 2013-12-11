Ніякого розгону Майдану не буде, – Захарченко

Уже кілька діб у центрі Києва спостерігається транспортний колапс. Рівень заторів на дорогах столиці досяг максимального значення – 10 балів. Головні транспортні артерії міста перекриті барикадами, необхідність та доцільність зведення яких викликають величезні сумніви.

Про це йдеться у заяві міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка.

«Крім того, задля їх зведення безжально нищаться дерева та комунальне майно, що належить територіальній громаді м. Києва», – зазначає Захарченко.

За словами міністра, до органів внутрішніх справ надходять численні скарги, у переважній більшості – від жителів центральної частини столиці, з приводу неможливості проїзду до власних домівок та відсутності нормального відпочинку вночі.

«Хочу всіх заспокоїти - ніякого розгону Майдану не буде. Ніхто не посягає на право громадян на мирний протест. Однак не можна ігнорувати права та законні інтереси інших громадян. Нормальне функціонування столиці не має бути порушене», – наголосив Захарченко.

Міністр сказав: «Потрібно, щоб безперебійно функціонували міський транспорт та екстрені служби: рятувальники, швидка допомога, комунальники. Розблокування вулиць здійснене на виконання постанови адміністративного суду про заборону блокування транспортних комунікацій. Завдання міліції – забезпечити охорону громадського порядку при виконанні рішення суду».

Окрім цього, Віталій Захарченко нагадав, що мітингувальники своїми діями порушують права інших співгромадян, тож закликаю учасників акцій поважати вимоги Закону.