Силового розгону Майдану не буде – Азаров

Прем`єр-міністр України Микола Азаров запевняє, що силового розгону Майдану в Києві не буде, й просить громадян не провокувати представників правоохоронних органів на зіткнення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві Азарова, розміщеній на його персональному сайті.

“На жаль, наші політичні опоненти прагнуть усіма можливими способами підтримувати напруженість. Вони поширюють плітки, однією з яких є можливість силового розгону Майдану. Цього не буде! Сила до мирних демонстрантів застосовуватися не буде», - заявив Азаров.

«Я прошу всіх громадян не провокувати представників правоохоронних органів на зіткнення, дотримуватися законів, зберігати спокій і не піддаватися на провокації”, - закликав прем`єр.

За його словами, для того, щоб восторжествувала справедливість, «а не горезвісна «революційна доцільність», - країні потрібна стабільність.

“Потрібне прозоре розслідування й покарання винних. Потрібна практична робота зі створення кращих умов для асоціації та зони вільної торгівлі з ЄС.

Саме цим влада й займається і відкрита для діалогу, для громадського контролю й взаємодії”, - заявив прем`єр.

Азаров нагадав, що саме вибори, а не мітинги з концертами є головним інструментом демократії.

“І ті, хто дотримується істинно демократичних цінностей, повинні цей принцип оберігати й підтримувати! А ті, хто переслідує інші цілі, саме й шукають способи свого політичного працевлаштування недемократичними методами”, - заявив прем`єр.

“Шановні співгромадяни, нам усім потрібно зупинитися й спокійно розібратися в тому, що відбувається. Хто й чому не хоче, щоб найгостріші питання вирішувалися шляхом переговорів? Хто не хоче, щоб мирно спілкувалися люди різних поглядів і в цивілізованій дискусії доводили свою правоту? Я стверджую, що немає жодної проблеми, з тих, що викликали протести й протистояння, за якою не можна було б досягти взаєморозуміння й справедливого рішення”, - заявив прем`єр.