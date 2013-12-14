Захарченко заслухав керівників підрозділів МВС. Відео

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко заслухав керівників підрозділів МВС щодо розслідування подій під час масових акцій у Києві.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, на нараді йшлося про перебіг розслідування кримінальних проваджень, відкритих за фактами подій, що сталися під час акцій у столиці, починаючи з 24 листопада і до сьогодні. Обговорили дії міліції під час масових заходів. Проаналізували оперативну інформацію щодо радикальних угруповань, якою наразі володіє міліція.

Обговорюючи питання щодо доцільності використання «Беркуту» під час масових заходів, заступник Міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк звернув увагу на те, що Положення про функціонування спецпідрозділу “Беркут” було затверджено ще у 2004 році. Відповідно до цього документу основною функцією цього підрозділу є забезпечення правопорядку під час загальнодержавних резонансних, громадсько-політичних та спортивних-видовищних та культурно-масових, релігійних та спеціальних заходів. А також здійснення заходів щодо попередження, припинення, локалізації групових порушень громадського порядку, масових безпорядків, інших протиправних дій, виявлення та затримання причетних до цих подій осіб.

За словами керівника ГУБОЗ Станіслава Рогозіна, оперативні підрозділи міліції володіють інформацією про групи радикально налаштованих осіб, які мають відповідні навички, навіть і терористичного характеру. Ці люди мають певні плани щодо провокацій та використання людей, які прийшли на мирні акції, у своїх цілях.

- Зараз триває розслідування по 84 фактам протиправних дій, які об`єднані у 14 кримінальних проваджень. Уже завершено досудове розслідування по 3-м особам, матеріали направлено до суду з угодами про визнання винуватості. Є вироки суду, пов’язані із присудженням штрафів, - доповів заступник начальника ГСУ Олег Татаров.

Він зазначив, що слідство з перших днів було направлено на встановлення організаторів, підбурювачів та пособників. З інформації, якою володіє слідство, випливає що правопорушниками є не просто звичайні громадяни, а громадяни, які прийшли на мітинг, які готувалися до вчинення правопорушень. Це підтверджується показаннями свідків та вилученими речовими доказами.

Василь Паскал, начальник Департаменту карного розшуку також повідомив про оголошення у міждержавний розшук Дмитра Корчинського.

- Я впевнений, що ближчим часом місцеперебування цієї особи буде встановлено та будуть вжиті відповідні заходи. Також ми маємо інформацію, що окремі члени організації Корчинського – це 15 чоловік, проживали у нього в офісі, він використовував цих осіб під час проведення найбільш радикально налаштованих акцій, - зазначив керівник карного розшуку.

«Підсумовуючи, Віталій Захарченко підкреслив, що сьогодні основне завдання органів внутрішніх прав не допустити інцидентів, які можуть спровокувати радикально налаштованих мітингувальників до вчинення протиправних дій. Завдання міліції - забезпечити охорону громадського порядку і, головне, безпеку громадян», - зазначається у повідомленні.

