ВРУ відтермінувала збільшення розмірів посадового окладу суддів

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 245 із 350 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Раніше передбачалося, що з 1 січня 2014 року відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» збільшується мінімальний розмір посадового окладу судді з 10 до 12 розмірів мінімальної заробітної плати.

На засіданні парламенту народний депутат Артур Мартовицький зазначив, що запровадження вказаної норми закону потребує додаткових видатків близько 0,6 млрд гривень.

Він додав, що таке підвищення не відповідає економічному становищу в країні. Продовження нестабільності на світових товарних і фінансових ринках та нестійкий розвиток світової економіки формують ризики для прогнозу макропоказників як на 2014 рік, так і наступні роки.

Він наголосив, що в цих умовах передбачити підвищення оплати праці суддів неможливо.

Законом передбачено внести зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», згідно із якими виключити норму щодо збільшення з 1 січня 2014 року розміру посадового окладу судді з 10 до 12 розмірів мінімальної заробітної плати.