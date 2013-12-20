Привітання Міністра внутрішніх справ України з Днем міліції

Від імені колегії Міністерства внутрішніх справ та себе особисто щиро і сердечно вітаю працівників і ветеранів органів внутрішніх справ, членів їх сімей з професійним святом Днем міліції.

Працівники органів внутрішніх справ чітко усвідомлюють свій обов’язок перед народом України - захищати мир і спокій, охороняти права і свободи громадян.

В усі часи головним мірилом службової діяльності працівників міліції були законність, справедливість та вірність обов’язку.

З крупиць добра сміливих учинків, героїчних подвигів, ціною яким нерідко стає життя і здоров’я правоохоронців, створює в умовах бурхливого сьогодення свій авторитет та престиж українська міліція.

Впевнений, що злагоджена цілеспрямована робота міліції стане запорукою спокою, стабільності та розквіту нашої держави.

Щиро зичимо вам, шановні колеги, вашим рідним і близьким міцного здоров’я, миру, щастя, добра та злагоди.

Нехай здобутки попередніх років стануть основою нових звершень у професійній діяльності, а мужність та відвага ніколи не залишає вас.



Міністр

внутрішніх справ України

генерал внутрішньої служби України В.Ю.Захарченко