Слідство розглядає три версії нападу на журналістку Чорновіл

Серед версій, які розглядаються слідством, щодо побиття журналістки Тетяни Чорновіл, є її професійна діяльність, скоєння ДТП та вчинення провокацій з боку певних осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу журналістам повідомив заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Олег Татаров.

“Слідством опрацьовуються декілька версій. Ми не відкидаємо версій професійної діяльності Тетяни Чорновіл, можливого скоєння ДТП і провокації з боку певних осіб”, - сказав Татаров.

Він зазначив, що через втручання у роботу слідчих на місці пригоди, відразу не було можливості зібрати речові докази, які могли залишитись.

Тому було прийнято рішення про повторний огляд місця, де відбулось побиття Чорновіл і зараз там перебувають слідчо-оперативні групи, криміналістична лабораторія, щоб виявити та вилучити можливі частки біологічного матеріалу, сліди іншого автомобіля і, можливо, його деякі фрагменти, які мали залишитись після зіткнення з автомобілем журналістки.

Відповідаючи на запитання, чи враховуються слідством остання публікація журналістки про маєток під Києвом міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, Татаров сказав: “Провокаційні питання не треба задавати. Відпрацьовуються всі версії... Матеріали Чорновіл ми зараз враховуємо”.

При цьому він запевнив, що розслідування буде здійснюватися об`єктивно. До нього залучені найкращі працівники, які працюватимуть цілодобово. А також Татаров висловив сподівання, що слідство отримає відеореєстратор з автомобіля Чорновіл та записи з нього, щоб чітко сказати чи не міститься в записах монтаж і щоб відтворити повну картину пригоди та що їй передувало. Водночас, за словами Татарова, також будуть вилучені інші відеозаписи з відеокамер, які, можливо, знаходились по шляху проїзду автомобіля Чорновіл, та встановлюватимуться та опитуватимуться можливі свідки.

У контексті цього, Татаров звернувся до всіх громадян, яким щось відомо про скоєння цього злочину, звертатися до кол-центру МВС, який працює в цілодобовому режимі.

Як повідомляв УНІАН, журналістку, активістку Євромайдану Тетяну Чорновіл жорстоко побили невідомі в ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі неподалік від Києва.

За попередніми даними міліції, Чорновіл їхала у власному авто, коли її раптово ”підрізав” невідомий автомобіль, з якого вийшло кілька чоловіків.

Невідомі витягли Чорновіл з-за керма, жорстоко побили, а потім кинули у придорожній кювет.

За даними Об’єднаної опозиції ”Батьківщина”, зараз журналістка перебуває у реанімації і потребує як мінімум трьох складних операцій.