У Харкові п`яний водій протаранив три міліцейські машини

4 січня майже півгодини міліція наздоганяла в Харкові п`яного водія Daewoo Nubira.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на заступника начальника ГУМВС України в Харківській області Ігоря Сенчука.

30-річний чоловік привернув увагу даішників, виконуючи незрозумілі маневри на проїжджій частині. Коли правоохоронці подали знак зупинитися, правопорушник не відреагував і почав утікати. Працівники ДАІ оточили машину харків`янина з усіх боків, але він почав наїжджати на автівки даішників. Таким чином чоловік розбив три екіпажа ДАІ.

”Після декількох спроб водій Daewoo Nubira вискочив з автомобіля і намагався сховатися в невідомому напрямку, але по гарячих слідах був затриманий харківськими правоохоронцями”, - розповів Сенчук.

Наразі правопорушника затримано. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.