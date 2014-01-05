Активіст Євромайдану підозрюється в поширенні порнографії

Активісту харківського Євромайдану, підозрюваному в поширенні порнографії, загрожує до 5 років ув’язнення.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області.

4 січня до Червонозаводського райвідділу міліції Харкова звернувся 23-річний чоловік із заявою про те, що невстановлена особа в одній із соціальних мереж розповсюджує мультимедійну інформацію порнографічного змісту.

За даним фактом слідчий відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

«Того ж дня оперативниками Червонозаводського райвідділу міліції був затриманий 33-річний чоловік, який обґрунтовано підозрюється в скоєнні вказаного кримінального правопорушення. Наразі за вказаним фактом тривають слідчі дії. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією порнографічної кіно- та відеопродукції, засобів її виготовлення і демонстрування», - йдеться у повідомленні міліції.

Як повідомляв УНІАН, активіста харківського Євромайдану Олександра Чижова звинувачують у розповсюдженні порнографії. 4 січня неподалік транспортної зупинки його зустріли 5 правоохоронців, «заштовхали в затоновану машину зі звичайними номерами» та відвезли до Червонозаводського райвідділу міліції. «По дорозі один з «міліціонерів» відібрав мобільний телефон, без понятих та без протоколу вилучення. У райвідділі активіста харківського Євромайдану завели до каб. №14 слідчого Бабушкіна Володимира Яковича та почали звинувачувати у розповсюдженні порнографічних матеріалів через мережу Інтернет (через переписку на сайті соцмережі «Вконтакті») - за ст. 301 ч. 2 КК України», - написав у Facebook співорганізатор харківського Євромайдану Володимир Чистилін.

Він зазначив, що в Чижова взяли паспорт і зробили його копію, а також, нічого не пояснюючи, переписали з телефона контакти. «Також Олександру Чижову погрожували вилученням домашнього і робочого комп`ютерів, дзвінками на роботу, сусідам, родичам та знайомим з повідомленням про те, що він займається розповсюдженням порнографічних матеріалів», - додав Чистилін.

Він наголосив, що Чижов відмовився давати свідчення без адвоката.

«Його протримали в кабінеті слідчого близько двох годин, змусили зробити запис в журналі реєстрації, який спеціально занесли з прохідної райвідділу до кабінету слідчого, що він не має претензій, та відпустили, виписавши повістку на 10.00 08.01.2014. Саме в цей час Олександр Чижов повинен з`явитися для дачі показань, поки що в якості свідка. Свідка чого – незрозуміло», - зазначив Чистилін і додав, що Чижів, прийшовши додому, виявив, що його сторінка «Вконтакті» зламана і він не може отримати до неї доступ. Функція відновлення паролю також не працює.