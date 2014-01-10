На Житомирщині селяни поскаржилися на „автомайданівців”

10 січня, близько 50 людей, з «Автомайдану» автомобілями заїхали до одного з сіл Попільнянського району Житомирщини, де роз’їжджаючи вулицями, розповсюджували листівки. Незнайомці неабияк налякали мешканців села. З наріканнями на їх дії люди звернулися до міліції.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

«Невідомі особи прибули до населеного пункту на значній кількості автомобілів із символікою євромайдану, роз’їжджають сільськими вулицями та використовують звукові сигнали» - таке повідомлення надійшло телефоном до чергової частини Попільнянського райвідділу міліції.

За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група для з’ясування усіх обставин. На місці події правоохоронці зафіксували 17 автомобілів та близько 50 осіб, що розповсюджували та розклеювали на стовпах електроопор листівки, після чого виїхали за межі населеного пункту.

Наразі правоохоронці встановили, що усі автомобілі, на яких до села прибули незнайомці, з київського регіону, одна з Житомирської області. Семеро осіб, що у них перебували, вже встановлено. Триває подальша перевірка усіх обставин, - зазначається у повідомленні.