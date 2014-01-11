Відкрито декілька проваджень через події біля Святошинського РВ. Відео

У ході досудового розслідування з’ясовано, що о 22:30 група людей, у тому числі й ті, що вчинили протиправні дії біля приміщення Києво-Святошинського районного суду Київської області, рухаючись по проспекту Перемоги, підійшли до Святошинського районного управління ГУМВС України в місті Києві.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

«Молодики, підійшовши до службового автотранспорту міліції та грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчинили хуліганство. Вони діяли нахабно, порушували моральні норми, незважаючи на ставлення до цього інших. Зловмисники пошкодили три автобуси та автомобіль УАЗ: пробили колеса, побили вікна у автобусах та автомобілі, розмалювали та наклеїли на корпус транспорту антипрезидентські та антиурядові листівки», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, вказана група осіб з 22:30 до 3:00 ночі порушувала спокій громадян, які мешкають у житлових будинках, розташованих поблизу адмінбудівлі районного управління.

За фактом хуліганських дій, пов’язаних з опором представникові влади, наразі розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.296 КК України (хуліганство).

Окрім того, зазначені невстановлені особи, знаходячись напроти райуправління, вийшли на проїжджу частину дороги проспекту Перемоги та заблокували транспортну комунікацію, чим завадили проїзду транспортних засобів по проїжджій частині проспекту Перемоги, навпроти будинку № 109, та порушили нормальну роботу транспорту.

За даним фактом також розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.279 КК України «Блокування транспортних комунікацій».

Також по подіях, які відбулися 11 січня біля Святошинського районного управління МВС України в м. Києві, наразі до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться матеріали за статтею 342 Кримінального кодексу України (опір представникові правоохоронного органу).