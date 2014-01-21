У Полтаві молодий чоловік вирізав свою сім`ю

У Полтаві 26-річний чоловік ножем убив свого 53-річного батька, 83-річну бабусю і намагався позбавити життя свою матір.

Як повідомив УНІАН помічник начальника Київського райвідділу міліції в Полтаві Володимир Пасічко, міліцію опівдні 20 січня викликала 48-річна мати чоловіка.

«Після приїзду на місце події слідчо-оперативної групи, скривавлена жінка розповіла міліціонерам, що коли зайшла в квартиру, то в коридорі її зустрів син. Він накинувся на неї з ножем, але жінці вдалося уникнути смертельних ударів - вона одержала тільки порізи руки і грудної клітки.

Після того, як син вибіг з квартири, потерпіла зайшла в кімнату і побачила там трупи родичів», - сказав Пасічко.

Незабаром міліціонери затримали 26-річного чоловіка біля водоймища, де він намагався покінчити життя самогубством. Перехожі, які стали свідками того, як чоловік пробив ополонку і пірнув під лід, витягли його і повідомили в міліцію. Щоб доставити чоловіка в райвідділ, правоохоронцям довелося надіти йому наручники - він весь час намагався вирватися, щоб накласти на себе руки.

«Під час спілкування із слідчим підозрюваний пояснив свої дії так - бачив, як рідні переживають через проблеми в його особистому житті, тому хотів позбавити їх душевного болю. Після здійсненого вирішив йти в монастир «замолювати гріхи», але було настільки важко, що вирішив покінчити життя самогубством», - сказав Пасічко.

За словами начальника УМВС України в Полтавській області Едуарда Федосова, за місцем проживання і місцю роботи підозрюваний характеризувався позитивно, ніколи нічим особливим не вирізнявся, працював в одному з відкритих акціонерних товариств міста простим робітником.

Зараз чоловіка затримано і він перебуває під вартою.

Згідно з ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, за умисне вбивство двох осіб підозрюваному загрожує від десяти до п`ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.