На Майдані Незалежності мітингувальниками захоплено трьох міліціонерів

Учора ввечері неподалік від столичного Майдану Незалежності охорона Майдану напала на трьох працівників міліції, які знаходились при виконанні службових обов’язків, поранивши одного із них.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, під час нападу одному із правоохоронців одразу був нанесений удар ножем.

”Захоплених правоохоронців утримували в будинку КМДА. Зараз поранений звільнений та вже госпіталізований, йому надається допомога. Доля ще двох міліціонерів невідома”, - зазначили в МВС.

Як повідомляв УНІАН, на вул. Грушевського у Києві пізно ввечері 24 січня мітингувальники поновили активність по відношенню до міліції.

Зокрема, вони знов підпалили весь ланцюг шин, які знаходяться на першій барикаді - від колонади стадіону Динамо до прилеглих навпроти будинків. У свою чергу, співробітники МВС підсвічують прожекторами територію, на якій знаходяться протестуючі. Час від часу лунають вибухи, схожі на світло-шумові гранати, чутно постріли, характерні для травматичної зброї.